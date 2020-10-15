Подгорица, , 15:45 — REGNUM Доходы бюджета Черногории на июль 2020 составили 881,9 млн евро, что 116,2 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в первую очередь за счет падения доходов туротрасли из-за коронавируса, пишет издание Pobjeda со ссылкой на министерство финансов.

Расходы составили 1,15 миллиарда евро и упали по сравнению с планом на 6,5 миллиона (0,6 процента), а по сравнению с прошлым годом они больше на 113,5 миллиона (10,9 процента).

Дефицит бюджета за семь месяцев составляет 271 миллион долларов или 5,9 процента ВВП. Банковский сектор сохранял стабильность в первые семь месяцев.

Общие активы банка выросли на 1,5 процента до 4,57 миллиарда, в то время как общий капитал увеличился на 5,8 процента.