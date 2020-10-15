Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Сборка семиместной модификации электрокроссовера Tesla Model Y начнётся в ноябре 2020 года, сообщил руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.

Маск пообещал, что первые отгрузки электрокара состоятся в начале декабря 2020 года. Семиместная вариация будет доступна покупателям в качестве опции. Её стоимость составит три тысячи долларов.

Отмечается, что заказать семиместную версию для Model Y можно как в комплектации Long Range, так и в комплектации Performance. При этом в версии Long Range дальность хода на одной подзарядке составит 506 км, а время разгона до «сотни» составит 4,8 с. В версии Performance данные значения равны соответственно 466 км и 3,5 с.

Сколько будет стоить семиместный электромобиль пока неизвестно. Стандартный Model Y сейчас продаётся с 49 990 долларов.

Ранее компания Tesla анонсировала выпуск Model S Plaid. Модель будет иметь три электродвижка общей мощностью 1100 л. с. Электрокар будет набирать «сотню» менее чем за две секунды.

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