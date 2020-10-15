Нижний Новгород, , 15:40 — REGNUM Нижегородские туроператоры присоединились к участию во втором этапе программы туристического кэшбэка, стартовавшем сегодня, 15 октября, по всей России. Об этом сообщили в региональном департаменте развития туризма.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в проекте, действие которого продлится до 5 декабря 2020 года, принимают участие свыше 50 региональных коллективных туристических платформ, агрегаторов и туроператоров, которые согласились сделать условия туристических услуг еще более доступными.

«Минимальная продолжительность тура или проживания сокращена до двух ночей, что очень важно для Нижегородской области, поскольку у гостей из ближайших регионов пользуются популярностью туры выходного дня в наш город. Теперь можно отправиться в короткое путешествие на выходные и получить возврат средств», — пояснил он.

Глава департамента развития туризма Сергей Яковлев добавил, что по новым условиям программы туристического кешбэка предусматривается возврат 20% от стоимости любых туров, и максимальная сумма кэшбэка увеличена до 20 000 рублей.

«Обязательное условие программы — оплата картой «Мир» — осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти рабочих дней с момента оплаты поездки», — резюмировал он.