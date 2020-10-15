Ижевск, , 15:38 — REGNUM На реконструкцию взлетно-посадочной полосы, перронов аэропорта Ижевска в федеральном бюджете имеется 3,3 млрд рублей. Появятся новые очистные сооружения, кроме того, будет обновлена система обеспечения безопасности. Все это будет способствовать развитию привлекательности Удмуртии для бизнеса и туризма, заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

По его словам, в ходе реконструкции увеличится пропускная способность авиаузла, появятся две рулежные дорожки. При этом работы на взлетно-посадочной полосе не потребуют не потребуют останавливать взлеты и посадки.

«Сейчас работы по подготовке проектно-сметной документации завершаются. В 2022 году по плану рассчитываем приступить к строительно-монтажным работам и выполнить их поэтапно в течение 3 лет», — заключил Нерадько.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция аэропорта Ижевска входит в мероприятия федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Планируется, что в ноябре 2020 года завершатся проектно-изыскательские работы и документация будет направлена для рассмотрения в ФАУ «Главгосэкспертиза России».