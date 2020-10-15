Москва, , 15:37 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о достижении предела по росту акцизов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

«Мы перешли по росту акцизов некий предел», — заявил Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он привел данные, в соответствии с которыми «с 2017 по 2021 год рост акцизов составил 140%, а сборы не выросли».

Таким образом, Кудрин указал на то, что рост акцизов не повышает сборов. При этом в связи с новым повышением акцизов предполагается рост контрафактной продукции из стран-участников ЕАЭС.

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