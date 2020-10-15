Москва, , 15:32 — REGNUM Снижение ставок по депозитам подталкивает российских вкладчиков к более активному инвестированию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал новость о том, что ЦБ РФ намерен развивать в России формы коллективного инвестирования.

«Коллективные формы инвестиций, такие как паевые инвестиционные фонды (ПИФ), биржевые инвестиционные фонды (ETF), как правило, более долгосрочны и консервативны, чем индивидуальная торговля, — сказал Хестанов. — Соответственно, и риски таких инвестиций обычно ниже. Да, около 60% жителей России не имеют сбережений, но тем не менее средства на депозитах есть. Снижение ставок по депозитам подталкивает вкладчиков к более активному инвестированию».

При этом экономист предупредил, что любые инвестиции всегда связаны с риском, ибо ценные бумаги могут не только расти, но и падать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что планы ЦБ — это попытка консолидировать в руках отдельных фондов разрозненных инвесторов по различным категориям.

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