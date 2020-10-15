Ярославль, , 15:30 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области принял решение о дисквалификации конкурсного управляющего АО «Ярославская генерирующая компания» Максима Дёмина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Молоток судьи Pixabay.com

Дело о привлечении к административной ответственности возбудило управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Ярославской области. В вину управляющему поставили неправомерные действия при банкротстве. Речь идёт о несвоевременном внесении сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В реестр должны заноситься данные о судебных решениях, имеющих отношение к предприятию-банкроту. Росреестр установил, что в двух случаях такие данные заносились с опозданием.

Но претензии к управляющему носили не только формальный характер. Суд установил, что управляющий заключил договор аренды нежилого помещения в Москве площадью 34 квадратных метра для размещения архива. За это из средств предприятия-банкрота шла арендная плата — 50 тысяч рублей в месяц. Суд признал эти траты необоснованными, так как «ЯГК» находится не в Москве, а в Ярославле.

Арбитражный суд Ярославской области признал Дёмина виновным в административном правонарушении по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев. После вступления решения в законную силу суд должен будет назначить нового управляющего.

«Я намерен обжаловать это решение, на мой взгляд, оно неочевидно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Максим Дёмин.

Максим Дёмин на посту конкурсного управляющего «ЯГК» известен противостоянием с региональными властями, учредителями компании-банкрота. Дёмин пытался доказать, что ответственность по долгам компании должен нести учредитель, а деньги необходимо взыскивать с бюджета Ярославской области. Кроме того, к материальной ответственности он пытался привлечь топ-менеджеров и членов совета директоров «Ярославской генерирующей компании», часть из которых являются действующими чиновниками различного ранга.

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