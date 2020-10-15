Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM В Ростовской области на помощь малоимущим в октябре 2020 года выделено более 97 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 15 октября.

Средства, направленные из региональный казны, будут перечисляться жителям Ростовской области в виде адресной социальной помощи. Рассчитывать на финансовую поддержку смогут малоимущие семьи.

С начала 2020 года в Ростовской области на такой вид поддержки малоимущих семей направлено более 612 млн рублей. Помощь получили более 53 тыс. донских семей.