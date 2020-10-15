Москва, , 15:23 — REGNUM В случае введения в России второго карантина, выживут предприятия фаст-фуда, а вот рестораны авторской кухни и семейные заведения общепита рискуют не устоять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал обещания Минпромторга РФ, согласно которым власти страны пока не собираются закрывать предприятия общепита и ритейла. Как полагает экономист, тем не менее у предпринимателей есть основания для беспокойства.

«Во-первых, под влиянием сводок о росте инфицированных часть клиентов, прежде всего старшего возраста, уже просто перестала ходить в предприятия общепита, и падение выручки налицо в ресторанах и кафе, — сказал Чеглов. — Несколько лучше дело с фаст-фудом, поскольку не отправлена на самоизоляцию их клиентура — молодежь в первую очередь. В-третьих, впереди зима, и открыть летние веранды не получится, а значит останется только вариант работы на вынос и доставку. Хорошо будет тем, кто около метро, можно заполучить проходящего клиента. Остальным прохожего не поймать, и значит только доставка, а это наценка со стороны специализированной организации в 25% и более».

Как пояснил Чеглов, в рестораны и кафе люди ходят за атмосферой и вкусной кухней, и если убрать атмосферу, то не каждый выживет одной едой.

«Что потеряем? Рестораны авторской кухни, семейные заведения, пабы и кафе, столовые. В том числе ряд сетевых. Критично то, что это предприниматели! Что не потеряем — фаст-фуд, где много иностранного капитала, — сказал Чеглов. — Если после первого локдауна не открылся каждый десятый, то при новой остановке это уже будет как минимум каждый пятый».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, что предприятиям общепита не избежать того, что им придется делиться маржой с сервисами по доставке.

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