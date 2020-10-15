Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в сентябре 2020 года составила 3,6%, снизившись на 0,1 процентный пункт по сравнению с августом. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

«Наименьшая в округе годовая инфляция в сентябре зафиксирована в Ленинградской области (3,1% после 3,2% в августе). В Санкт-Петербурге она осталась на уровне августа — 3,4%», — отмечают в Банке России.

Продовольственная инфляция в Петербурге замедлилась до 3,1% после 3,6% в августе, благодаря снижению темпов роста цен в заведениях общественного питания. В то же время годовая непродовольственная инфляция в городе в сентябре возросла на 0,5 процентных пункта, до 3,7%.

В целом в СЗФО продовольственная инфляция с уровня 3,8% в августе снизилась в сентябре до 3,5%.

«Этому способствовало, в частности, расширение предложения фруктов и мяса птицы. Кроме того, замедлился рост цен на свинину — наряду со снижением цен на мировом рынке этому способствовало окончание сезона отпусков. Летом, когда возможности туризма были ограничены, наблюдался повышенный спрос на свинину», — объясняют аналитики регулятора.

Тенденцию роста годовой непродовольственной инфляции (3,9% в сентябре после 3,5% в августе) определил прирост цен на легковые автомобили. Также в сентябре росли цены на ювелирные изделия — из-за увеличения стоимости золота. Кроме того, в СЗФО увеличились темпы прироста цен на медицинские товары.

Инфляция в сфере услуг на Северо-Западе в сентябре составила 3,6% после 3,7% в августе.

В целом сохранилась на прошлогоднем уровне плата за обучение в вузах. Продолжали снижаться цены на проживание в гостиницах и других объектах размещения туристов. Ускорилось снижение цен на услуги воздушного транспорта.

В сентябре 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,7% после 3,6% месяцем ранее. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7−4,2% к концу 2020 года.

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