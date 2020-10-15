Тбилиси, , 15:17 — REGNUM В аэропортах Тбилиси и Кутаиси в ближайшее время введут дополнительные рейсы в страны ЕС. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 15 октября заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

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Ранее глава правительства объявил, что регулярное авиасообщение в Грузии будут восстанавливать поэтапно. Новый шаг, по мнению Гахарии, должен дать не только экономические выгоды, но и способствовать тому, чтобы привезти наблюдателей на парламентские выборы, которые пройдут 31 октября.

«Первым шагом будет добавление рейсов к уже доступным регулярным рейсам к концу октября. Этот шаг относится к Парижу и Мюнхену, что, помимо предоставления нашим гражданам возможности перемещаться по Европе, также даст экономике немного больше кислорода и упростит доставку наблюдателей в страну», — сообщил премьер-министр.

В начале октября был возобновлен рейс Кутаиси — Рига. Также из аэропортов Грузии осуществляются международные чартерные рейсы.

Напомним, ранее Гахария объявил, что жителям Грузии, вернувшимся из-за границы, можно вместо прохождения карантина в специальных пространствах пробыть 12 дней в самоизоляции. Для этого нужно иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

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