Казань, , 15:09 — REGNUM Международный аэропорт «Казань» существенно увеличил объемы международных перевозок. Так, 14 октября в воздушную гавань столицы республики прибыл первый авиарейс из Хуанчжоу (КНР), доставив 20 тонн почтовых посылок. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Полученный груз проходит таможенное оформление и сортировку непосредственно в казанском логистическом почтовом центре. Ожидается, что на первом этапе авиарейсы станут выполнять 1 раз в неделю с частичной разгрузкой в Казани. С середины ноября частота рейсов должна увеличиться до 3−4 раз в неделю. Программа запланирована до конца 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, железнодорожным транспортом доставлена первая партия растительного масла по маршруту Пенза — Харбин. Продукция пензенского маслозавода успешно перенесла опытную перевозку. Доставка продовольственного груза осуществлялась через сухопутный погранпереход Забайкальск — Маньчжурия.

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