Москва, , 14:59 — REGNUM Сокращение количества столов, ограничения по доступу привели по итогам весны к падению оборотов предприятий российского общепита на 50%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Рост безработицы уже идет. Сокращение количества столов, ограничения по доступу привели по итогам весны к падению оборотов общепита на 50%, то есть вдвое, но количество занятых в ритейле и общепите жестко привязано к выручке. А значит половина персонала была сокращена или переведена на неполную занятость, в отпуска с частичным сохранением содержания. Понятно, что новая остановка приведет опять к реализации того же сценария», — сказал Чеглов.

При этом он пояснил, что это будет более жесткий вариант, чем весной, поскольку владельцы будут не столь оптимистичны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, как власти РФ пытаются успокоить бизнес, напуганный слухами о втором карантине.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнес в РФ напуган нагнетанием страха перед карантином – экономист