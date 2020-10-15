Москва, 15 октября 2020, 14:53 — REGNUM Мнение главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что власти страны пока не собираются закрывать точки общественного питания и ритейла, может и поменяться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что если в России будет объявлен новый локдаун, то каждое третье предприятие из малого бизнеса окажется в преддефолтной, если не в предбанкротной сиутации.
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