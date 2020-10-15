Москва, , 14:53 — REGNUM Мнение главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что власти страны пока не собираются закрывать точки общественного питания и ритейла, может и поменяться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Слова министра Мантурова — это всего лишь некоторое успокоение предпринимателей, обеспокоенных нагнетанием страха перед повторной остановкой предприятий общественного питания прежде всего, — сказал Чеглов. — Им говорят о том, что предприятия общепита уже закрыты в Израиле, частью — в Великобритании и Германии. Мнение министра может поменяться, и он скажет о необходимости закрытия, если произойдет вспышка числа больных. И все мы это понимаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что если в России будет объявлен новый локдаун, то каждое третье предприятие из малого бизнеса окажется в преддефолтной, если не в предбанкротной сиутации.

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