Москва, , 14:51 — REGNUM Автомобили японских марок пользуются наибольшей популярностью на вторичном авторынке России. Об этом 15 октября сообщает агентство «Автостат».

Доля машин с пробегом японских марок в России по итогам трех кварталов составляет 29%. При том, что всего в России было продано за отчетный период 1 111 000 легковых машин с пробегом.

Среди японских машин на вторичном авторынке России большим спросом пользуются автомобили Toyota и Nissan.

Каждый четвертый проданный автомобиль на вторичном рынке России отечественного бренда. Так, за девять месяцев в стране было реализовано 983 000 подержанных машин российских марок. Большая часть продаж тут приходится на авто марки Lada.

На третьем месте оказались машины немецких марок. Их за отчетный период было перепродано 510 000 экземпляров.

Четвертое и пятое места занимают корейские (502 000 ед.) и американские (330 000 ед.) автомобили соответственно.

Напомним, в сентябре 2020 года в России было продано 502 310 подержанных машин — на 25% больше, чем в сентябре прошлого года.

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