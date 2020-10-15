Москва, , 14:46 — REGNUM Новый федеральный бюджет России на три года подчинён выполнению национальных целей развития, которые поставил президент России Владимир Путин. Об этом 15 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов журналистам после заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Бюджет полностью подчинён выполнению национальных целей развития, которые поставил президент. В бюджете отражены необходимые объёмы ресурсов, которые направлены на поддержку граждан, поддержку их реальных доходов, семей, которые нуждаются в помощи государства, поддержку и развитие образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры, поддержку экономики», — заявил Силуанов.

С точки зрения фискальной политики проект бюджета предусматривает манёвр с точки зрения увеличения налогообложения сырьевого сектора и сокращения налогообложения в малом и среднем предпринимательстве, а также IT-индустрии, напомнил министр.

«Бюджет выходит на траекторию плановых показателей, начиная уже в 2022 году», — указал он.