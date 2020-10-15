Москва, , 14:44 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предостерег от закрытия магазинов из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

"По сути, закрытие магазинов будет означать повторное введение полного карантина в стране. Делать этого категорически нельзя. Из-за этого увеличится безработица, пострадает малый и средний бизнес, рухнут отдельные отрасли, и это самым негативным образом отразится на экономике страны», — отметил Миронов.

Он считает достаточными уже принятие ограничения.

«Люди должны приходить в масках, соблюдать социальную дистанцию. Сотрудникам магазинов — просто не обслуживать тех, кто пришел без маски», — рассуждает депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети обсудили возможное закрытие магазинов и общепита в России