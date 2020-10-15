Москва, 15 октября 2020, 14:41 — REGNUM Китай превращается в крупнейший венчурный IT-фонд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян. По его мнению, Китай восстанавливается быстрее всех за счет трех основных факторов.
Второй фактор — это ориентация на экспорт высоколиквидных потребительских товаров в страны Европы и Азии. Как полагает Мартиросян, спрос на товары первой необходимости, а также медицинские товары, «фарму» растет и в период пандемии, более половины этих товаров производилось и производится в Китае.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мартиросян заявил, что в настоящее время едва ли стоит ждать полного закрытия рынков США для Китая.
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