Москва, , 14:41 — REGNUM Китай превращается в крупнейший венчурный IT-фонд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян. По его мнению, Китай восстанавливается быстрее всех за счет трех основных факторов.

«Во-первых, это беспрецедентная государственная поддержка экономики и прежде всего малого и среднего бизнеса — не только деньгами, но и прямыми государственными заказами, — сказал Мартиросян. — Это обеспечивает сохранение рабочих мест и продолжение потребления товаров и услуг населением вместо сбережений средств на черный день. Индекс потребительской уверенности в Китае сейчас выше, чем в странах Европы и США».

Второй фактор — это ориентация на экспорт высоколиквидных потребительских товаров в страны Европы и Азии. Как полагает Мартиросян, спрос на товары первой необходимости, а также медицинские товары, «фарму» растет и в период пандемии, более половины этих товаров производилось и производится в Китае.

«И третье: до 20% китайской экономики уже зависит не от реального сектора, а от инвестиций в высокотехнологичные проекты как внутри страны, так и за ее пределами, — пояснил эксперт. — Иными словами, Китай получает доходность от инвестиций в технологичные IT-проекты и компании по всему миру, превращаясь из мирового производственного хаба в крупнейший венчурный IT-фонд».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мартиросян заявил, что в настоящее время едва ли стоит ждать полного закрытия рынков США для Китая.

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