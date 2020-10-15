Москва, , 14:36 — REGNUM В администрации президента РФ нет никакой «рабочей группы» по дискредитации деятельности российского блогера Алексея Навального. Об этом 15 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это не так», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о существовании такой группы.

По его словам, решение поставить отношения между Евросоюзом и Россией в зависимость от человека, которого «в Европе считают лидером некоей оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает».

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Как сообщало ИА REGNUM, российский блогер Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в одну из больниц Омска, после того, как ему стало плохо в самолете. Затем он был направлен для лечения в Германию. В настоящее время он выписан из больницы. По версии властей ФРГ, оппозиционер был отравлен ядом из семейства «Новичок».