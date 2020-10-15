Москва, 15 октября 2020, 14:36 — REGNUM В настоящее время едва ли стоит ждать полного закрытия рынков США для Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мартиросян рассказал, сколько еще лет в мире будет доминировать китайская экономика.
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