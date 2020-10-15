Москва, , 14:36 — REGNUM В настоящее время едва ли стоит ждать полного закрытия рынков США для Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

«Я не предполагаю полное закрытие рынков США для Китая. В рамках торговых войн могут быть отдельные ситуативные решения, моратории, но системных ограничений не будет, — сказал Мартиросян. — Китай — важнейшая составляющая в цепочке стоимости американских товаров и услуг. Эта цепочка и место Китая выстраивалась не один год, начиная с 50−60-х годов XX века. В любом случае Китай будет диверсифицироваться и развивать альтернативные рынки — Африка, Азия прежде всего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мартиросян рассказал, сколько еще лет в мире будет доминировать китайская экономика.

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