Лондон, 15 октября 2020, 14:34 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Микал Мартин отметил, что сделка между Лондоном и Брюсселем по условиям их взаимоотношений после окончательного выхода Великобритании из ЕС еще может быть заключена. Об этом он заявил 15 октября перед саммитом ЕС в бельгийской столице, сообщает Reuters.
Саммит глав стран ЕС в Брюсселе пройдет с 15 и 16 октября и будет посвящен исключительно вопросам Brexit.
Глава ирландского правительства отметил, что из-за того, ущерба, который был нанесет экономикам Соединенного Королевства и стран ЕС их лидеры не захотят подвергать своих жителей шокам, которые неизбежны при выходе Великобритании из Евросоюза без какого-либо соглашения.