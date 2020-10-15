Лондон, , 14:34 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Микал Мартин отметил, что сделка между Лондоном и Брюсселем по условиям их взаимоотношений после окончательного выхода Великобритании из ЕС еще может быть заключена. Об этом он заявил 15 октября перед саммитом ЕС в бельгийской столице, сообщает Reuters.

Саммит глав стран ЕС в Брюсселе пройдет с 15 и 16 октября и будет посвящен исключительно вопросам Brexit.

«Я уверен, что еще есть возможность решить этот вопрос в тех рамках, которые нам доступны», — отметил Мартин. — Я думаю, что по-прежнему есть шанс на это».

Глава ирландского правительства отметил, что из-за того, ущерба, который был нанесет экономикам Соединенного Королевства и стран ЕС их лидеры не захотят подвергать своих жителей шокам, которые неизбежны при выходе Великобритании из Евросоюза без какого-либо соглашения.