Абакан, , 14:34 — REGNUM В Хакасии оперштаб по противодействию распространению коронавируса рекомендовал работодателям переводить сотрудников на удалённый режим работы. Это касается тех работников, которые могут исполнять свои обязанности дистанционно, сообщили ИА REGNUM 15 октября в республиканском правительстве.

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Также оперативный штаб рекомендовал тестировать за счёт бюджета организации (предприятия) не менее 20% сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Хакасии подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период — 5229.

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