Москва, 15 октября 2020, 14:33 — REGNUM
Руслан Гулевич, победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен советником аппарата президента Uranium One Group, компании Госкорпорации «Росатом».
Руслан Гулевич родился 13 апреля 1969 года. В 1992 году окончил с красным дипломом факультет Радиофизики и электроники Белорусского Государственного Университета им. Ленина по специальности «инженер-радиофизик». В 2007 году окончил совместную программу РАНХиГС при Президенте РФ и Калифорнийского Государственного Университета (CSUEB) по специальности «MBA, Strategic Management».
Трудовую деятельность начал в 1991 году. До 2000 года работал в Минске коммерческим директором СП «Дидалас» (дистрибьютор Adidas в Республике Беларусь) и затем ООО «Мифлейм» (ERP-системы для предприятий), а также занимался собственными проектами в области спортивных товаров и рекламы.
С 2002 года переехал в Москву и работал Бренд-менеджером ООО «Иглсспортс», директором по маркетингу, рекламе и развитию ИД «Квартира. Дача. Офис», генеральным директором Холдинга ООО «Некст Медиа Груп», ЗАО «Рекомендата», ООО «УК МИАН» (Управляющая компания «Коперник Груп»).
С 2008 по 2012 год был директором представительства в Москве ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат», затем ООО «Русский кварц» (проектная компания ОАО «Роснано»), являлся в нём членом Совета Директоров. С 2012 по 2020 год работал начальником управления по развитию Департамента Информационных технологий автоматизации и телекоммуникаций ПАО «Газпром нефть», а также с 2015 по 2019 год был генеральным директором ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь», где реализовал стартап по построению ведомственного телеком-оператора ГК ПАО «Газпром нефть». В должности советника аппарата президента Uranium One Group Руслан Гулевич будет заниматься продвижением нового направления бизнеса Росатома — биотопливо.
7 сентября 2020 года Руслан Гулевич стал победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России».
Как ранее сообщало ИА РЕ, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 «Лидеров России». Так, Мария Львова-Белова после победы в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» сталасенатором Совета Федерации, представляющим Пензенскую область. Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:
- Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения РФ,
- Павел Сорокин — заместителем Министра энергетики РФ,
- Илья Торосов — заместителем Министра экономики РФ,
- Дмитрий Волков — заместителем Главы Минстроя РФ,
- Евгений Грабчак — заместитель Министра энергетики РФ.
- Дмитрий Огуряев — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г. стали главами регионов:
- Василий Орлов — губернатором Амурской области,
- Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.
Двое участников второго сезона конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. стали главами городов:
- Полуфиналист конкурса Тимур Закирзянов — главой города Урая ХМАО.
- Победитель конкурса Юрий Шалабаев — исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода.