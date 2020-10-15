Москва, , 14:33 — REGNUM

Руслан Гулевич, победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен советником аппарата президента Uranium One Group, компании Госкорпорации «Росатом».

Руслан Гулевич родился 13 апреля 1969 года. В 1992 году окончил с красным дипломом факультет Радиофизики и электроники Белорусского Государственного Университета им. Ленина по специальности «инженер-радиофизик». В 2007 году окончил совместную программу РАНХиГС при Президенте РФ и Калифорнийского Государственного Университета (CSUEB) по специальности «MBA, Strategic Management».

Трудовую деятельность начал в 1991 году. До 2000 года работал в Минске коммерческим директором СП «Дидалас» (дистрибьютор Adidas в Республике Беларусь) и затем ООО «Мифлейм» (ERP-системы для предприятий), а также занимался собственными проектами в области спортивных товаров и рекламы.

С 2002 года переехал в Москву и работал Бренд-менеджером ООО «Иглсспортс», директором по маркетингу, рекламе и развитию ИД «Квартира. Дача. Офис», генеральным директором Холдинга ООО «Некст Медиа Груп», ЗАО «Рекомендата», ООО «УК МИАН» (Управляющая компания «Коперник Груп»).

С 2008 по 2012 год был директором представительства в Москве ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат», затем ООО «Русский кварц» (проектная компания ОАО «Роснано»), являлся в нём членом Совета Директоров. С 2012 по 2020 год работал начальником управления по развитию Департамента Информационных технологий автоматизации и телекоммуникаций ПАО «Газпром нефть», а также с 2015 по 2019 год был генеральным директором ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь», где реализовал стартап по построению ведомственного телеком-оператора ГК ПАО «Газпром нефть». В должности советника аппарата президента Uranium One Group Руслан Гулевич будет заниматься продвижением нового направления бизнеса Росатома — биотопливо.

7 сентября 2020 года Руслан Гулевич стал победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России».

«Победа в «Лидерах России» для меня — это прекрасная возможность посмотреть на свои навыки и умения, лидерские качества глазами других людей, экспертов и коллег по команде», — отметил победитель конкурса «Лидеры России 2020» Руслан Гулевич, — «Кроме того, сам суперфинал конкурса — редкий шанс познакомиться за считанные дни с уникальными личностями — интересными, масштабными, вдохновляющими — как кураторами и наставниками конкурса, так и коллегами по соревнованию, деловые и человеческие качества и креативность, умение работать в команде и с адуиторией которых не могут не восхищать».

Как ранее сообщало ИА РЕ, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 «Лидеров России». Так, Мария Львова-Белова после победы в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» сталасенатором Совета Федерации, представляющим Пензенскую область. Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:

Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения РФ,

стал заместителем Министра здравоохранения РФ, Павел Сорокин — заместителем Министра энергетики РФ,

— заместителем Министра энергетики РФ, Илья Торосов — заместителем Министра экономики РФ,

— заместителем Министра экономики РФ, Дмитрий Волков — заместителем Главы Минстроя РФ,

— заместителем Главы Минстроя РФ, Евгений Грабчак — заместитель Министра энергетики РФ.

— заместитель Министра энергетики РФ. Дмитрий Огуряев — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г. стали главами регионов:

Василий Орлов — губернатором Амурской области,

— губернатором Амурской области, Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Двое участников второго сезона конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. стали главами городов: