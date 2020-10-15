Москва, , 14:32 — REGNUM Министерство финансов России проведёт анализ выделяемых ресурсов для развития села и представит результаты Госдуме. Об этом 15 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«По сельским территориям договорились о том, что проанализируем, ещё раз представим в Госдуму полную раскладку средств, которые идут на цели развития сельских территорий по другим программам», — заявил Силуанов.

«Это те же самые программы: инфраструктура, дороги, цифра, здравоохранение, образование. Мы уже говорили, что те же самые «Сельский учитель» или «Земский доктор» — меры, которые направлены тех или иных сфер на селе. Но в программе развития села не учитываются. Это же неправильно? Неправильно», — подчеркнул министр.

По его словам, необходимо посчитать, сколько всего средств тратит государство на развитие сельских территорий.

«Такая информация будет представлена в Госдуме, она будет обновлена», — подчеркнул министр.

«К 31 млрд где-то порядка 7 млрд добавляется», — указал он.

В ответ министра попросили собрать данные о средствах, выделяемых на социальное развитие села, к первому чтению проекта федерального бюджета на пленарном заседании.

Депутат Госдумы Валентин Шурчанов (КПРФ) напомнил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин также поддержал уточнение госпрограммы устойчивого развития сельских территорий.

«И председатель Государственной Думы включился в общий разговор насчёт государственной программы устойчивого развития сельских территорий — в этой связи вопрос, что ожидать к 2021 году, что предлагает Министерство финансов с точки зрения реализации того разговора», — указал Шурчанов.