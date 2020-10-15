Москва, , 14:32 — REGNUM Китай построил уникальную экономическую модель, которая позволит ему доминировать в мире еще полстолетия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил, доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

«По моему мнению, Китай останется доминирующей экономикой мира еще минимум 50 лет, — сказал Мартиросян. — Дело в том, что он построил уникальную экономическую модель — гибридную версию капиталистического индустриализма с социалистической формацией. Это позволяет Китаю, государству с самым большим населением в мире, с одной стороны, постоянно создавать рабочие места, а с другой, добиваться уникально низкой себестоимости производства товаров и услуг практически во всех индустриях».

Как пояснил эксперт, Китай остается крупнейшим рынком сбыта для всех мировых компаний и одновременно крупнейшим агентским производителем товаров и услуг. Эта комбинация и создает экономический баланс и привлекательность Китая как рынка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова объяснила, почему Китай восстанавливается после пандемии быстрее, чем другие страны.

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