Москва, 15 октября 2020, 14:32 — REGNUM Китай построил уникальную экономическую модель, которая позволит ему доминировать в мире еще полстолетия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил, доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.
Как пояснил эксперт, Китай остается крупнейшим рынком сбыта для всех мировых компаний и одновременно крупнейшим агентским производителем товаров и услуг. Эта комбинация и создает экономический баланс и привлекательность Китая как рынка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова объяснила, почему Китай восстанавливается после пандемии быстрее, чем другие страны.
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