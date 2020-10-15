Подгорица, , 14:30 — REGNUM Пока нет точной информации о том, сколько денег Черногория получит из девяти миллиардов евро из экономического и инвестиционного плана Европейской комиссии (ЕК) для Западных Балкан, сообщили изданию Dan в управлении по европейской интеграции Черногории.

Правительство страны будет предлагать проекты Европейской комиссии каждый год в соответствии с Единым списком приоритетных проектов, который утверждается Национальной инвестиционной комиссией во главе с премьер-министром.

Напомним, что Европейская комиссия предоставила девять миллиардов евро для финансирования проектов в странах Западных Балкан в период 2021—2027 годов.

Большая часть этой поддержки будет сосредоточена на ключевых производственных инвестициях и устойчивой инфраструктуре этих стран.

В Черногории к приоритетным относятся проекты развития автотранспортной инфраструктуры, Трансадриатический газопровод, строительство гидроэлектростанций на реках Морача и Комарница.