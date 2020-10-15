Москва, 15 октября 2020, 14:13 — REGNUM После пандемии интерес граждан РФ к ипотеке возобновился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России намерен стимулировать коллективные инвестиции граждан России.
Как подчеркнул экономист, риск перегрева ипотечного рынка вынуждает ЦБ предлагать новые инструменты инвестирования.
Напомним, как сообщалось ранее, ЦБ РФ объявил о намерении развивать разные формы инвестирования, в том числе коллективного.
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