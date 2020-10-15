Москва, , 14:13 — REGNUM После пандемии интерес граждан РФ к ипотеке возобновился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России намерен стимулировать коллективные инвестиции граждан России.

«Считаю, что это попытка ЦБ консолидировать в руках отдельных фондов разрозненных инвесторов по различным категориям, — сказал экономист. — Так будет проще контролировать и администрировать налоги. Такое администрирование должно, по мнению ЦБ, повысить интерес населения к инвестированию. Расчет на эффект масштаба: «раз многие вложились, давай и я тоже присоединюсь». Для этого есть ресурсы. Достаточно ли их или нет, это другой вопрос. После пандемии интерес граждан к ипотеке возобновился. Это говорит о том, что есть, что инвестировать».

Как подчеркнул экономист, риск перегрева ипотечного рынка вынуждает ЦБ предлагать новые инструменты инвестирования.

Напомним, как сообщалось ранее, ЦБ РФ объявил о намерении развивать разные формы инвестирования, в том числе коллективного.

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