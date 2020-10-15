Москва, , 14:12 — REGNUM При рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы важной темой станет поддержка регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Мы прекрасно понимаем, что у них нет Фонда национального благосостояния (ФНБ), у многих из них нет достаточных резервов и главное — на каждом из регионов совершенно по-разному сказалась эта ситуация (пандемия коронавируса)», — заявил Макаров.

Он также указал на условия обсуждения госсметы.

«Все сложнейшие задачи в ходе бюджетного процесса приходится решать в условиях очень серьезной неопределенности, многофакторности, когда многие проблемы реально очень сложно предсказать, каким образом они будут развиваться и какие результаты дадут», — отметил глава комитета.

Макаров также подчеркнул, что все социальные обязательства будут профинансированы в полном объеме.

Заседание комитета транслируется в интернете.

«Можно не только послушать обсуждение, но и узнать позиции, вопросы, узнать, почему тот или иной депутат, фракция, специалист высказывают свое мнение, могут составить собственное мнение», — отметил парламентарий.