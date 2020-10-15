Ханты-Мансийск, , 14:11 — REGNUM Арбитражный суд ХМАО удовлетворил иск банка «Траст», объявив несостоятельной «дочку» Ruspetro АО «Инга». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Ранее по решению Арбитражного суда Москвы под наблюдение попали сама нефтедобывающая компания «Руспетро» и ещё одна её югорская «дочка» — «Транс-Ойл» Банк «Траст» потребовал от «Транс-Ойл» долг в 26,4 млрд рублей, с АО «Инга» — 58,4 млн рублей, с самой компании «Руспетро» — 11,7 млрд рублей. В отношении предприятий введена процедура наблюдения. В частности, «Руспетро» по решению Арбитражного суда Москвы будет находиться под наблюдением до 25 января 2021 года.

Компания Ruspetro («Руспетро») разрабатывает в Югре участки с трудноизвлекаемыми запасами нефти — Восточно-Ингинский, Поттымско-Ингинский и Пальяновский общей площадью 1205 кв. км.

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