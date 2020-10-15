Москва, , 14:10 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года продажи подержанных SUV (кроссоверы и внедорожники) выросли на 6,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период в стране на вторичном рынке было приобретено 885 303 экземпляра кроссоверов и внедорожников. При этом за аналогичный период прошлого года было перепродано 829 299 экземпляров авто сегмента SUV.

Что же касается сентября нынешнего года, то в этот месяц перепродажи кроссоверов и внедорожников на вторичном авторынке РФ выросли на 38% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в сентябре текущего года в РФ самой покупаемой моделью сегмента SUV на вторичном авторынке стала Lada 2121. В этот месяц российские автолюбители приобрели 9244 подержанных Lada 2121, что на 22% больше, чем год назад.

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