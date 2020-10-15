Москва, , 14:07 — REGNUM Китай остается ключевым партнером для большинства стран мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала информацию Bloomberg, согласно которой Китай очень быстро восстанавливается после пандемии, в то время как остальной мир все еще расхлебывает последствия карантина.

«В рамках существующей экономики потребления Китай является, а после пандемии и остается еще в большей степени ключевым торговым партнером для большинства стран мира. Китай — ключевой партнер для 124 стран мира, в то время как США — только для 56, — сказала Новикова. — Китай уже сейчас начал показывать положительный прирост в экономике по сравнению с другими странами. Почему? Дело в том, что в Китае к человеку относятся совершенно иначе, чем в Европе. Роль человека в Китае минимальна. В Европе человеческий капитал, напротив, ценится очень высоко, о чем говорит, например, количество законодательных актов в трудовом кодексе европейских стран».

Как пояснила экономист, перенаселенность Китая, с одной стороны, дает ему возможность сконцентрироваться на развитии внутренней экономики, а с другой стороны, не позволяет реализовывать программы поддержки населения, как в Европе.

«Таким образом, китайцы довольствуются малым, а европейцы привыкли к определенному уровню комфорта, что не играет им на руку в критических ситуациях, — сказала Новикова. — Китай продолжит играть ведущую роль в мировой экономике, где минимизация издержек ставится выше качества продукции, а способы снижения издержек никого не волнуют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что восстановление Китая в краткосрочном периоде возможно, но в долгосрочном его ждет катастрофа.

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