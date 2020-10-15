Москва, , 14:02 — REGNUM В ближайшие годы наиболее экономически развитые регионы России пострадают из-за спада отчислений по налогу на прибыль. Об этом 15 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«В следующие годы показатели бюджетов субъектов РФ будут находиться под давлением снижения налога на прибыль, поскольку этот налог берётся с результатов финансовой деятельности», — заявил Силуанов.

«В текущем году показатели прибылей предприятий сократились. Поэтому и часть регионов, которые относятся к экономически развитым, в первую очередь пострадали от поступлений налога на прибыль», — указал он.

Тем не менее, поступления по этому налогу будут восстанавливаться, будут также в ближайшие годы стабильны поступления по доходам физических лиц.

«В этом году, несмотря на все сложности, НДФЛ мы оцениваем с ростом, по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул Силуанов.