Москва, , 13:56 — REGNUM Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет использоваться в основном как источник средств для финансирования инвестиционных проектов в течение трёх последующих лет. Об этом 15 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы в следующем году будет как использовать средства ФНБ, так и направлять ресурсы на его пополнение», — заявил Силуанов.

В целом объём ФНБ будет поддерживаться в интервале от 10% до 10,8% ВВП на предстоящую трёхлетку. При этом его ликвидная часть, не вложенная в различные инструменты, будет составлять около 7%.

«Если мы в ходе исполнения бюджета увидим, что наши прогнозы по пополнению фонда будут выше уровня 7%, мы продолжим инвестирование средств этого источника на инфраструктурные проекты и, соответственно, будем направлять средства этого источника на развитие», — пояснил он.