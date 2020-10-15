Архангельск, 15 октября 2020, 13:52 — REGNUM Работникам Архангельском АЦБК повысили зарплатынесмотря на все сложности пост-ковидного периода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, повышение окладов и тарифных ставок на 5% коснулось сотрудников всех подразделений предприятия.
Справка:
Архангельский ЦБК основан в 1940 г.
Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.