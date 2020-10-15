Архангельск, , 13:52 — REGNUM Работникам Архангельском АЦБК повысили зарплатынесмотря на все сложности пост-ковидного периода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, повышение окладов и тарифных ставок на 5% коснулось сотрудников всех подразделений предприятия.

«Главная ценность компании всегда был и остается наш коллектив, поэтому мы нашли ресурсы для повышения заработной платы работников даже в такое сложное для всех нас время. — отметил член Совета директоров АО «Архангельский ЦБК» Владимир Крупчак. — Выражаю благодарность сотрудникам комбината за труд и профессионализм».

Справка:

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.