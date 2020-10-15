Москва, , 13:50 — REGNUM Если в России будет объявлен новый локдаун, то в первую очередь пострадает сфера услуг и общественное питание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал слова руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что у властей РФ пока нет планов по закрытию точек общественного питания и ритейла.

«Если в связи с резкой мутацией вируса будет объявлен новый локдаун, то в первую очередь пострадает сфера услуг и общественное питание. Если это будет интенсивная фаза, то я думаю, что каждое третье предприятие из малого бизнеса (крупный бизнес, ассоциированный с государством, не сильно пострадает) окажется в преддефолтной, если не в предбанкротной сиутации, — сказал экономист. — Они еще не преодолели последствия первой волны. Тогда придется начинать очередную фазу помощи от государства. И распечатывать ФНБ, который с весны вырос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров сказал, что резкое ухудшение эпидемиологической обстановки и значительный рост числа заболевших COVID-19 в стране могут стать поводом для серьёзных ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: Мантуров: закрывать магазины и общепит пока не планируется