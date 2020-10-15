Москва, 15 октября 2020, 13:50 — REGNUM Если в России будет объявлен новый локдаун, то в первую очередь пострадает сфера услуг и общественное питание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал слова руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что у властей РФ пока нет планов по закрытию точек общественного питания и ритейла.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров сказал, что резкое ухудшение эпидемиологической обстановки и значительный рост числа заболевших COVID-19 в стране могут стать поводом для серьёзных ограничений.
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