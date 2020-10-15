Пенза, , 13:57 — REGNUM В Пензе для обработки проезжей части и тротуаров заготовили почти 8,5 тыс. тонн пескосоляной смеси, 2,2 тыс. тонн технической соли «Галит» и более 50 тонн «Бионорда». Об этом 15 октября сообщил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев.

В распоряжении предприятия имеются 103 единицы спецтехники для содержания улично-дорожной сети — трактора, погрузчики, пескоразбрызгиватели, комбинированные дорожные машины и другие агрегаты. Проведены ремонтные и покрасочные работы техники и механизмов, заверил руководитель предприятия.

В текущем году городские власти приобрели вторую снегоплавильную установку, работающую на газовом топливе. Установка расположится рядом с первой, в центре Пензы. Пока завершаются работы по монтажу оборудования. Об этом сообщил мэр города Андрей Лузгин.

В столице области ожидают к конце недели ухудшение погодных условий, возможно даже обледенение дорог. В связи с этим улицы начнут обрабатывать по зимней технологии, отметил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, об отсутствии реагентов для обработки дорог в зимний период зашла речь сегодня, 15 октября на заседании гордумы в Саратове. Парламентарии выразили беспокойство, что антигололедные средства до сих пор не закуплены.

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