Москва, , 13:42 — REGNUM Cчетная палата ждет падения ВВП РФ в 2020 году на 4,2−4,8% при официальном прогнозе 3,9%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Бюджет основывается на прогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост, а с 2022 года устойчивая фаза роста не менее 3%. На наш взгляд, это конечно оптимистические оценки», — заявил Кудрин.

В 2020 году Счетная палата ожидает падения ВВП в диапазоне 4,2−4,8%, отметил Кудрин.