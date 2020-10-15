Москва, , 13:41 — REGNUM Поддержание государственного долга на уровне 20% ВВП, который будет достигнут после кризисного периода, не представляет макроэкономических угроз. Об этом 15 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы выходим на параметра долга, увеличивая с 13% до 20% ВВП. Сохранение долга на уровне 20% ВВП является безопасным и не будет иметь последствий для стоимости заимствований», — заявил Силуанов.

Таким образом, правительство выйдет на уровень дефицитности бюджета, который не представляет каких-либо угроз для общей макроэкономической сбалансированности.

«Общий объём дефицита бюджета будет постепенно сокращаться. В текущем году мы ожидаем дефицит бюджета на уровне 4,4% ВВП. В следующем году — 2,4%, и после 2022 года этот показатель будет находиться в параметрах около 1% ВВП», — указал министр.