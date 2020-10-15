Москва, , 13:39 — REGNUM В России очень сложно учитывать объемы онлайн-торговли, так как частично она ведется через наличные деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что Минпромторгу РФ предложили ввести нулевую ставку НДС на продовольственные товары, заказываемые дистанционно.

«Россия потеряет десятые доли процента от поступаемых налогов, а сегодня в условиях дефицита бюджета каждая копейка на счету, — сказал Остапкович. — Надо на весы положить бюджет и гуманизм. Может быть, снимать НДС следует при продаже товаров гражданам из низкодоходных групп населения? С другой стороны, если у вас высокодоходный человек заказывает бутылку однослогового виски 50-летней выдержки, то с какой стати надо освобождать его от налога? Надо определить низкодоходное население и посмотреть возможность налогового маневра».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, к каким мошенническим схемам могут прибегнуть российские магазины.

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