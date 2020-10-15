Москва, 15 октября 2020, 13:39 — REGNUM В России очень сложно учитывать объемы онлайн-торговли, так как частично она ведется через наличные деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что Минпромторгу РФ предложили ввести нулевую ставку НДС на продовольственные товары, заказываемые дистанционно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, к каким мошенническим схемам могут прибегнуть российские магазины.
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