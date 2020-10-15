Москва, , 13:31 — REGNUM Счетная палата РФ предупреждает о сокращении расходов федерального бюджета на 2021−2023 годы на образование и здравоохранение, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

«И по образованию, и по здравоохранению идет некоторая тенденция по сокращению. Не надо показывать такую тенденцию сокращения», — заявил Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Кудрин также видит опасность в снижении трат государства на оборону.

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