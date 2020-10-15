Москва, , 13:30 — REGNUM Объём средств, направленных на обеспечение госпрограмм и нацпроектов, будет увеличиваться. Об этом 15 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«В следующем году увеличиваем объём средств, которые направляются на реализацию программных документов: госпрограмм и нацпроектов», — заявил Силуанов.

В 2019 году средства, направляемые на реализацию госпрограмм, составляли около 13,9 трлн рублей, в 2021 году — составят 16,2 трлн рублей, в 2022 — 16,7 трлн рублей, в 2023 году — более 17 трлн рублей.

«То же самое происходит и с национальными проектами. Несмотря на все сложности с формированием ресурсной базы, тем не менее этот проектный подход будет дальше продолжаться и расширяться, и госпрограммы станут таким же инструментом, как национальные проекты, с точки зрения проектного подхода в реализации задач, поставленных президентом РФ», — пояснил он.