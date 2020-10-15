Москва, , 13:21 — REGNUM 14 октября нефть Brent несмотря на локальное снижение котировок с утра смогла показать рост. Цены выросли на 2,4% до уровня $43,37 за баррель. Главным образом, поддержку ценам оказал отчет от Американского института нефти, согласно которому запасы нефти на минувшей неделе снизились на 5,4 млн баррелей. Об этом сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, сегодня выйдут официальные данные от минэнерго США. Согласно ожиданиям аналитиков, запасы нефти на прошедшей неделе сократились на 3,4 млн. баррелей. Если ожидания подтвердятся, у нефтетрейдеров будет повод начать покупки нефти. Опубликованный отчет МЭА, подтвердивший прежний прогноз, вдохновил нефтяные рынки. Также оптимизм внушил ОПЕК+ который в сентябре на 103% исполнил свои обязательства. Это говорит о приверженности стран участниц сделке, сказал Капустянский.

Он добавил, что доллар США по-прежнему находится под давлением, а, соответственно, этот фактор также оказывает поддержку нефти. Рост количества зараженных коронавирусом в США продолжает омрачать перспективы американской экономики. Данная тенденция повышает вероятность принятия новых мер фискального стимулирования со стороны властей.

На данный момент цель по Brent не изменилась — сохраняет потенциал роста к уровню $45 за баррель и выше, отметил эксперт.