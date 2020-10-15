Москва, , 13:19 — REGNUM Счетная палата не видит перспектив повышения ставок акцизов на табак. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2021−2023 гг.

«По мнению Счетной палаты, потенциал роста ставки акциза на табачные изделия близок к исчерпанию», — указывается в документе.

Аудиторы отмечают, что примерно с 2016 года темп роста налоговой ставки по акцизам на табак превышает темп роста поступлений по акцизам на табачную продукцию, а следовательно, существенное увеличение ставки может не привести к прогнозируемому приросту поступлений.

Они также обеспокоены тем, что рост ставок акцизов на табачные изделия может привести к росту объема контрафактной продукции, ввозимой в основном из стран ЕАЭС.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам обсуждает проект федерального бюджета на 2021−2023 годы.