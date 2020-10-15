Москва, 15 октября 2020, 13:16 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует продление мер поддержки на фоне пандемии коронавируса до первого квартала 2021 года, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.
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«В следующем году и в ближайшие два года можно было бы мягче выходить из антикризисных мер. Тем более что вторая волна показывает, что надо будет продлить ряд мер, которые будут для федерального бюджета затратны, и возможно. что их надо будет продлевать и на первый квартал следующего года», — заявил Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Комитет Госдумы обсуждает проект федерального бюджета на 2021−2023 годы.