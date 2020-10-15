Москва, , 13:15 — REGNUM Приоритетными направлениями государственных расходов в 2021 году станут отрасли социального страхования, здравоохранения и образования. Об этом 15 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Приоритеты бюджета — те отрасли, которые нам необходимо поддерживать в первоочередном порядке», — заявил Силуанов.

По его словам, на здравоохранение будет выделено 3,8% от ВВП в 2021 вместо 3,5% в 2019 году. На образование — 3,9% в 2021 году вместо 3,7% в 2019 году.

На социальную политику при этом теперь выделят 12,8% вместо 11,8% в 2019 году.

«То есть бюджет отвечает на те вызовы, с которыми столкнулась экономика, и, соответственно, через бюджет оказывается поддержка необходимым секторам экономики», — указал он.