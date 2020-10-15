Москва, , 13:14 — REGNUM В четверг, 15 октября, внутренний валютный рынок повинуется глобальным настроениям, которые не благоволят валютам стран с развивающейся экономикой. К полудню курс доллара растет на 0,5%, преодолев рубеж в 78 руб., евро дорожает на 0,1% до 91,35 руб. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, инвесторы расстаются с остававшимися надеждами на принятие в Конгрессе США нового пакета стимулов до проведения президентских выборов 3 ноября, что могло бы стать хорошим стимулом для усиления склонности к риску. От этого мог выиграть и российский рубль, перепроданный относительно прочих валют из-за возросшей геополитической премии. События последних недель создали предпосылки для ее понижения.

Он отметил, что санкции из-за блогера Алексея Навального не носят секторальный характер и не затронут «Северный поток — 2». До этого разногласия с Западом по поводу ситуации в Белоруссии привели к персональным санкциям в отношении высокопоставленных лиц этой страны и не коснулись Александра Лукашенко лично. Вдобавок к этому инвесторы пересмотрели свою оценку геополитических рисков в отношении ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

В то же время, отмечает эксперт, подобные соображения отходят на второй план на фоне ухудшения настроений на финансовых рынках в мире. По итогам очередной встречи в среду со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, представляющей демократов, министр финансов Стивен Мнучин заявил о малых шансах достичь соглашения по новой программе стимулов. Негатив от этой новости усиливает дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации в мире. Несмотря на нежелание вводить повторные ограничения, власти многих европейских стран вынуждены к ним в той или иной мере прибегать, что вместе с ухудшением потребительских ожиданий отложит момент восстановления мировой экономики на доковидные уровни, заявил Коган.

По его словам, симптоматичным в этом отношении выглядит поведение цен на нефть. Котировки марки Brent на торгах в четверг понижаются на 2,3% до $42,1/барр., невзирая на резкое сокращение запасов сырой нефти по итогам прошедшей недели в США на 5,4 млн барр. в данных от Американского института нефти. Накануне неожиданно оптимистичный характер носил отчет от Международного энергетического агентства. Организация не стала ухудшать оценки потребления на этот год и отметила улучшение дисциплины стран ОПЕК+ в выполнении соглашения об ограничении нефтедобычи.

Он отметил, что сегодня в 18:30 мск выйдут уже данные от минэнерго США. Ранее в 15−30 будут опубликованы данные по заявкам на получение пособий по безработице и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Любые неприятные сюрпризы могут усугубить настроения на финансовых рынках. Также рынок продолжит следить за корпоративными отчетами за третий квартал, которые пока больше носят разочаровывающий характер.

Коган добавил, что с технической точки зрения диспозиция в рубле выглядит неопределенной. Закрепление курсом доллара выше уровня в 78,2 руб. на порядок повысит шансы возврата к психологическому рубежу в 80 руб. Пока же остается возможным вариант формирования нового импульса к укреплению с понижением к 76,6 руб. По евро ввиду снижения EUR/USD картина по рублю выглядит более оптимистичной: можно с большей уверенностью говорить о снижении курса к 90,30 руб.