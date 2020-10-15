Москва, , 13:10 — REGNUM Перераспределяющая функция консолидированного бюджета России после кризиса возрастёт. Об этом 15 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Несмотря на все изменения в макроэкономике, бюджет в консолидированном виде сохранит за собой ту перераспределяющую функцию, которую мы всегда возлагаем на этот инструмент», — заявил Силуанов.

«Через бюджет будет перераспределяться больше ресурсов и больше средств в процентном отношении от ВВП», — указал он.

Если в 2019 году расходы бюджетной системы составляли 33,9% от ВВП, то в следующем году этот показатель достигнет 36,8%, а в 2021 году, при выходе на нормальную бюджетную политику — 35,1%.

«На этом уровне примерно он и дальше будет сохраняться. Мы через бюджет будем перераспределять больше ресурсов, чем это складывалось до 2020 года», — подчеркнул министр.