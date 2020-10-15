Москва, , 13:14 — REGNUM Китайский автопроизводитель JAC Motor получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый лифтбек J7. Документ размещён в открытой базе Росстандарта.

Отмечается, что дизайн лифтбека создавал экс-дизайнер Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне.

Производить JAC J7 будут на автопредприятии «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. Авто будет иметь бензиновый турбированный движок HFC4GB2.4E рабочим объёмом 1,5 л. При этом мотор для российского авторынка будет иметь мощность 136 «лошадей». Мотор будет трудиться с шестискоростной механической коробкой передач MF622D35 или вариатором Punch VT3+ и передним приводом.

Автопроизводители также укомплектуют модель полностью независимой подвеской. Спереди у машины установят стойки McPherson, а сзади — поперечные рычаги. Кроме того, на всех колёсах автомобиля будут установлены дисковые тормоза. А система рулевого управления получит электроусилитель руля (ЭУР).

Уже в базовом оснащении новинка будет оснащена передними подушками безопасности, климат-контролем, а также датчиками давления в колёсах.

Старт продаж автомобиля в России запланирован на конец текущего года.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре 2020 года на российском авторынке было продано 6,8 тыс. новых машин китайских брендов, что на 90,9% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

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