Ярославль, , 13:10 — REGNUM Государственный долг Ярославской области перед коммерческими банками достиг нуля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на статистику, опубликованную на сайте Минфина России.

Правительство Ярославской области

Общая сумма долга региона по данным на 1 сентября составляет 40,5 млрд рублей. Из них 23,1 млрд — это обязательства по ценным бумагам, а 17,3 млрд — бюджетные кредиты. Последние долги по коммерческим кредитам были погашены к 1 августа текущего года.

В целом по сравнению с началом года долг Ярославской области вырос на 3,1 млрд. 1 января он составлял 37,4 млрд рублей. При этом коммерческие кредиты составляли тогда почти 4 млрд рублей.