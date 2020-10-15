Москва, , 13:04 — REGNUM Правительство пошло на существенное увеличение расходной составляющей ради поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом 15 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы существенно увеличили расходную составляющую, чтобы увеличить государственный спрос и помочь тем отраслям, секторам экономики, гражданам в первую очередь, помочь бизнесу», — заявил Силуанов.

«И в текущем году, и в следующем году федеральный бюджет будет переориентировать свои расходы именно на эти цели. Продолжится реализация плана по восстановлению экономики, в котором основаная часть мер реализуется в текущем году, а в следующем году будет продолжена, часть мер будет завершена», — указал он.

По его словам, в 2021 году более 1% ВВП будет направлено на реализацию общенационального плана по восстановлению экономики, и это учтено в параметрах бюджета.